Адвокаты раскрыли состояние Пайк, выжившей после неудавшейся казни в США CNN: пережившая неудачную попытку казни Криста Пайк остается без сознания

Москва3 окт Вести.Осужденная к высшей мере наказания в американском штате Теннесси Криста Пайк остается без сознания и находится на аппарате искусственной вентиляции легких, передает телеканал CNN со ссылкой на ее адвокатов.

Пайк, которая должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, выжила после исполнения приговора.

Пайк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и остается без сознания в больнице в районе Нэшвилла говорится в материале

Женщину осудили за убийство одноклассника в 1995 году, когда ей было 18 лет. Судебные власти Теннесси постановили привести смертный приговор в исполнение.

Издание New York Post писало, что незадолго до сорванной казни Пайк призналась, что больше всего боялась проблем с установкой катетера из-за плохих вен и болезненного действия химических препаратов.