Москва3 октВести.Осужденная к высшей мере наказания в американском штате Теннесси Криста Пайк остается без сознания и находится на аппарате искусственной вентиляции легких, передает телеканал CNN со ссылкой на ее адвокатов.
Пайк, которая должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, выжила после исполнения приговора.
Пайк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и остается без сознания в больнице в районе Нэшвиллаговорится в материале
Женщину осудили за убийство одноклассника в 1995 году, когда ей было 18 лет. Судебные власти Теннесси постановили привести смертный приговор в исполнение.
Издание New York Post писало, что незадолго до сорванной казни Пайк призналась, что больше всего боялась проблем с установкой катетера из-за плохих вен и болезненного действия химических препаратов.