Молчание властей Теннесси мешает понять, что сорвало казнь Кристы Пайк Экс-судья связала срыв казни Пайк с засекреченностью данных о препарате

Москва4 окт Вести.Отсутствие данных о препарате, который использовали при неудавшейся попытке казни Кристы Пайк, затрудняет установление причин произошедшего. Об этом заявила бывшая судья Верховного суда штата Теннесси Пенни Уайт агентству ТАСС.

Отсутствие прозрачности со стороны Теннесси, в частности нежелание раскрывать информацию, которая позволила бы установить происхождение, пригодность и эффективность препарата, возможно, усугубило проблему сказала она

В частности, необходимы данные о том, откуда был получен использованный препарат, сохранил ли он нужные свойства и каким должен был быть его ожидаемый эффект. Без этой информации невозможно понять, могло ли качество или состояние вещества стать одной из причин неудачной попытки казни.

Кристу Пайк приговорили к смертной казни за жестокое убийство однокурсницы, совершенное в 1995 году, когда ей было 18 лет. Судебные власти штата Теннесси распорядились привести приговор в исполнение.

Пайк могла стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. Однако процедура сорвалась: после двух неудачных попыток медиков ввести летальную инъекцию заключенную в критическом состоянии экстренно доставили в больницу. Сейчас она находится без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как писала газета The New York Post, незадолго до несостоявшейся казни Пайк говорила, что сильнее всего опасается трудностей с установкой катетера из-за плохого состояния вен, а также болезненного воздействия химических препаратов.