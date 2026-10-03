Экс-судья объяснила, что ждет Кристу Пайк после неудавшейся казни Экс-судья Уайт: казнить Пайк повторно можно лишь по решению ВС Теннесси

Москва3 окт Вести.Повторная попытка привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк в Теннесси возможна только при условии, что Верховный суд штата назначит новую дату. Об этом ТАСС сказала Пенни Уайт, ранее работавшая судьей Верховного суда Теннесси.

"Потребуется новая дата казни, а для этого необходимо постановление Верховного суда Теннесси", - пояснила Уайт, отвечая на вопрос ТАСС о том, как будет развиваться процедура после сорвавшейся казни 30 сентября.

Она добавила, что губернатор Теннесси на время независимого разбирательства приостановил приведение приговоров в исполнение, а значит генеральному прокурору штата не нужно ходатайствовать перед судом о назначении Пайк новой даты. Губернатор Билл Ли в самом деле дал распоряжение остановить дальнейшие казни и провести проверку после неудачной процедуры.

30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива, а у тех, кто проводил процедуру, возникли трудности - в итоге было израсходовано семь игл. Защита заранее обращала внимание, что женщина страдает тромбоцитозом, из-за которого введение препарата способно вызвать формирование тромбов и усилить мучения.

Пайк должна была стать первой за более чем 200 лет казненной женщиной в Теннесси. После провала губернатор штата Билл Ли велел провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, запланированную на 2026 год. В настоящее время Пайк, как сообщили ее адвокаты, находится без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.