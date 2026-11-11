В США адвокатов выжившей смертницы хотят лишить доступа к препарату В США адвокатов смертницы хотят лишить доступа к остаткам пентобарбитала

Москва11 ноя Вести.Власти американского штата Теннеси намерены не допустить, чтобы адвокаты пережившей неудачную попытку казни Кристы Пайк получили доступ к препарату, который ей вводили для исполнения приговора. Об этом сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что представители штата попросили судью отменить ее решение в части, разрешающей представителям Пайк ознакомиться с остатками пентобарбитала, а также взять их на проверку.

Теннесси стремится заблокировать доступ адвокатов Кристы Пайк к препарату для смертельной инъекции, который использовали во время ее неудачной казни отмечается в сообщении

Власти штата аргументируют это тем, что в 2024 году, когда стало известно название другого поставщика препаратов для казней, он прекратил сотрудничество. Защита Пайк в свою очередь заверяет, что не намерена раскрывать название поставщика, но настаивает на информации о маркировке препарата, его транспортировке, хранении, сроке годности и смешивании.

В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой - 19-летней Коллин Слеммер. Пайк исполнилось 20 лет, когда суд приговорил ее к смертной казни. 30 сентября Криста Пайк выжила после введения двух смертельных инъекций. Ее доставили в больницу, где она пришла в сознание лишь 6 октября. Сейчас она опять находится в камере смертников, где провела 30 лет.

Губернатор ввел мораторий на казни в Теннесси до конца года и распорядился провести расследование неудачной казни.