В США адвокаты преступницы Кристы Пайк прогнозировали проблемы с казнью Адвокаты выжившей после казни в США преступницы Пайк предвидели такой исход

Москва4 ноя Вести.Еще за девять месяцев до казни Кристы Пайк адвокаты преступницы предупреждали, что женщина может выжить после смертельной инъекции. Об этом собщает People со ссылкой на судебные документы.

В январе 2026 года защита убийцы подала жалобу в суд, указав на редкое заболевание крови – миелопролиферативное новообразование. Повышенный уровень тромбоцитов, по мнению адвокатов, мог спровоцировать у Пайк во время процедуры развитие тяжелого отека легких.

Защита также прудпреждала, что осужденная испытывает трудности с забором крови и введением иглы. Поэтому адвокаты наставали на использовании специальных игл. Кроме того, по их мнению, нужно было предусмотреть реанимационные меры в случае неудачной казни.

В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой – 19-летней Коллин Слеммер. Пайк исполнилось 20 лет, когда суд приговорил ее к смертной казни. 30 сентября 2026 года ей сделали две инъекции седативного препарата. Тем не менее она осталась жива. Позже осужденная рассказывала о непрерывной физической боли и душевных страданиях.