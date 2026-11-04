Москва4 нояВести.Еще за девять месяцев до казни Кристы Пайк адвокаты преступницы предупреждали, что женщина может выжить после смертельной инъекции. Об этом собщает People со ссылкой на судебные документы.
В январе 2026 года защита убийцы подала жалобу в суд, указав на редкое заболевание крови – миелопролиферативное новообразование. Повышенный уровень тромбоцитов, по мнению адвокатов, мог спровоцировать у Пайк во время процедуры развитие тяжелого отека легких.
Защита также прудпреждала, что осужденная испытывает трудности с забором крови и введением иглы. Поэтому адвокаты наставали на использовании специальных игл. Кроме того, по их мнению, нужно было предусмотреть реанимационные меры в случае неудачной казни.
В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой – 19-летней Коллин Слеммер. Пайк исполнилось 20 лет, когда суд приговорил ее к смертной казни. 30 сентября 2026 года ей сделали две инъекции седативного препарата. Тем не менее она осталась жива. Позже осужденная рассказывала о непрерывной физической боли и душевных страданиях.