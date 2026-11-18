Москва18 ноя Вести.Приговоренная к высшей мере наказания в американском штате Теннесси и выжившая после неудачной попытки казни Криста Пайк обратилась к тюремному руководству с просьбой разрешить ей заново купить одежду и прочие личные вещи, которые она раздала перед отправкой ее на процедуру введения смертельной инъекции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Мисс Пайк хочет заново приобрести некоторые вещи, которые она ранее раздала перед попыткой казни (например, одежду). Этому препятствует еженедельный лимит на покупки отмечается в письме адвоката Пайк Брайана Роарка представителям генеральной прокуратуры штата

В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой, 19-летней Коллин Слеммер. Пайк было 20 лет, когда суд приговорил ее к смертной казни. 30 сентября Криста Пайк выжила после введения двух смертельных инъекций. Она была затем доставлена в больницу, где пришла в сознание лишь 6 октября. Сейчас она опять находится в камере смертников, где провела 30 лет.

Губернатор ввел мораторий на казни в Теннесси до конца года и распорядился провести расследование неудачной казни