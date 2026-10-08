AP: в США прошла первая после инцидента с Кристой Пайк казнь

В США привели в исполнение первый после неудачной казни Пайк смертный приговор AP: в США прошла первая после инцидента с Кристой Пайк казнь

Москва8 окт Вести.Первый в США после неудавшейся попытки казни Кристы Пайк смертный приговор приведен в исполнение в штате Техас, передает Associated Press (AP).

Осужденный скончался спустя 19 минут после введения ему смертельной инъекции. Среди наблюдавших за казнью была сестра мужчины, которая покинула комнату незадолго до приведения приговора в исполнение.

Адвокаты заключенного, ссылаясь на связанный с Пайк прецедент, пытались добиться судебного решения об отсрочке исполнения приговора, сказано в статье.

Житель Техаса, застреливший продавца магазина, был казнен в среду вечером, став 30-м казненным в США в этом году и первым — после … Кристы Пайк говорится в материале агентства

Джамаал Ховард получил высшую меру наказания за убийство во время ограбления магазина. На тот момент совершения преступления ему было 20 лет, а из магазина он забрал 114 долларов и пачку сигарет. Адвокаты настаивали на признании подзащитного невменяемым.

В конце сентября в штате Теннесси в тюрьме строгого режима Ривербенд осужденной за убийство Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, которые не подействовали​​​. В настоящее время женщина находится в больнице в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что Пайк не может пошевелить руками, которые сильно распухли.