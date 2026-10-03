Глава тюремной системы Теннесси уйдет в отставку после неудавшейся казни Глава тюремной системы Теннесси покинет пост после неудавшейся казни женщины

Москва3 окт Вести.Руководитель департамента исправительных учреждений штата Теннесси (США) Фрэнк Страда оставит свою должность в связи с неудавшейся попыткой смертной казни арестованной Кристы Пайк, передает агентство Associated Press.

В материале поясняется, что отставка произойдет в октябре.

Страда заявил, что его уход "лучше всего отвечает интересам" штата во время проведения независимого расследования инцидента.

Женщину осудили за жестокое убийство одноклассника в 1995 году, когда ей было 18 лет. Судебные власти Теннесси постановили привести смертный приговор в исполнение.

Пайк должна была войти в историю как первая женщина, казненная в штате более чем за два века. Однако после двух безуспешных попыток медиков ввести летальную инъекцию заключенную в критическом состоянии экстренно госпитализировали. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ и находится без сознания.

Как сообщала газета The New York Post, незадолго до сорванной казни Пайк призналась, что больше всего боялась проблем с установкой катетера из-за плохих вен и болезненного действия химических препаратов.