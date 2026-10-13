Москва13 октВести.Диспетчер американской службы спасения 911 сочла розыгрышем звонок, при котором ее просили прислать скорую помощь для жительницы США Кристы Пайк, пережившей попытку смертной казни, и из-за этого было потеряно время. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на аудиозапись разговора.
В материале сказано, что первый звонок поступил примерно через час после того, как Пайк ввели первую дозу смертельной инъекции.
Звонивший (в 911. – Прим. ред.) говорит, что 50-летняя Пайк получила десять граммов пентобарбитала в ходе казни, но запросил "скорую", потому что человек еще не умерописывает ситуацию издание
Диспетчер спустя девять минут после первого звонка сама перезвонила в центральный пункт управления Департамента исправительных учреждений, чтобы понять," происходит ли это на самом деле" и действительно ли нужна скорая помощь.Диспетчер приняла звонок за ложный вызов, но скорая помощь в итоге уже была у ворот исправительного заведения. Один из врачей по телефону сообщил, что кто-то настаивает на правдивости этих сведений и требует заехать внутрь.
В итоге вызов был официально оформлен лишь через 31 минуту после первого звонка.
30 сентября власти Теннесси попытались казнить Пайк двумя смертельными инъекциями, но процедура провалилась, и ее отправили в больницу. В сознание заключенная пришла 6 октября.
Этот случай стал второй за год неудавшейся казнью в Теннесси с применением смертельной инъекции.
В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой - 19-летней Коллин Слеммер. Пайк было 20 лет, когда она была приговорена к смертной казни. Осужденная должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.