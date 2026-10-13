NYP: звонок в 911 для выжившей при казни Кристы Пайк приняли за розыгрыш

Звонок в 911 для выжившей во время казни Кристы Пайк приняли за розыгрыш NYP: звонок в 911 для выжившей при казни Кристы Пайк приняли за розыгрыш

Москва13 окт Вести.Диспетчер американской службы спасения 911 сочла розыгрышем звонок, при котором ее просили прислать скорую помощь для жительницы США Кристы Пайк, пережившей попытку смертной казни, и из-за этого было потеряно время. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на аудиозапись разговора.

В материале сказано, что первый звонок поступил примерно через час после того, как Пайк ввели первую дозу смертельной инъекции.

Звонивший (в 911. – Прим. ред.) говорит, что 50-летняя Пайк получила десять граммов пентобарбитала в ходе казни, но запросил "скорую", потому что человек еще не умер описывает ситуацию издание

Диспетчер спустя девять минут после первого звонка сама перезвонила в центральный пункт управления Департамента исправительных учреждений, чтобы понять," происходит ли это на самом деле" и действительно ли нужна скорая помощь.Диспетчер приняла звонок за ложный вызов, но скорая помощь в итоге уже была у ворот исправительного заведения. Один из врачей по телефону сообщил, что кто-то настаивает на правдивости этих сведений и требует заехать внутрь.

В итоге вызов был официально оформлен лишь через 31 минуту после первого звонка.

30 сентября власти Теннесси попытались казнить Пайк двумя смертельными инъекциями, но процедура провалилась, и ее отправили в больницу. В сознание заключенная пришла 6 октября.

Этот случай стал второй за год неудавшейся казнью в Теннесси с применением смертельной инъекции.

В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой - 19-летней Коллин Слеммер. Пайк было 20 лет, когда она была приговорена к смертной казни. Осужденная должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.