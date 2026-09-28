Укороченную версию МС-21 поднимут в воздух в августе 2028 года

Первый полет укороченной версии МС-21 намечен на август 2028 года Укороченную версию МС-21 поднимут в воздух в августе 2028 года

Москва28 сен Вести.Укороченную версию пассажирского самолета МС‑21 поднимут в воздух в августе 2028 года, заявил гендиректор филиала ПАО "Яковлев" Андрей Сойнов в интервью РИА Новости.

На Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) уже начали производство деталей и составили подробные графики работ, отметил Сойнов.

Наша задача - в августе 2028 года поднять самолет в воздух приводит РИА Новости слова Сойнова

Между тем ИАЗ намерен с начала 2027 года самостоятельно выполнять окраску серийных самолетов МС-21.

Министр транспорта Андрей Никитин назвал создание российских самолетов МС-21 показателем технологического суверенитета России.