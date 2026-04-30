AP: первый за 7 лет коммерческий рейс из США вылетел в Венесуэлу

Первый за 7 лет самолет коммерческого рейса вылетел из Майами в Венесуэлу AP: первый за 7 лет коммерческий рейс из США вылетел в Венесуэлу

Москва30 апр Вести.В Венесуэлу в первые с 2019 года вылетел пассажирский самолет из США. Об этом сообщило Associated Press.

Запрет для американских авиакомпаний на осуществление рейсов в Венесуэлу Минтранс США отменил в конце января 2026 года.

По данным агентства, самолет дочерней компании American Airlines – Envoy Air – вылетел из международного аэропорта Майами в Каракас в 10.11 по местному времени (17.11 мск). Полет должен продлился около трех часов. После приземления в столице Венесуэлы воздушное судно вернется в США.

Также отмечается, что к концу мая 2026 года авиакомпания планирует добавить второй ежедневный рейс в латиноамериканскую страну.