Москва12 октВести.Москва положительно оценивает работу американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине и благодарна Вашингтону за продолжение этих усилий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков, мы признательны за продолжение этих усилийсказал он
Ранее сообщалось, что США намерены в ближайшие недели согласовать с Украиной и ЕС предложение по урегулированию конфликта, а затем представить его России.