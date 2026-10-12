Песков выразил признательность американским переговорщикам по Украине Песков: Москва признательна переговорщикам США за усилия на украинском треке

Москва12 окт Вести.Москва положительно оценивает работу американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине и благодарна Вашингтону за продолжение этих усилий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков, мы признательны за продолжение этих усилий сказал он

Ранее сообщалось, что США намерены в ближайшие недели согласовать с Украиной и ЕС предложение по урегулированию конфликта, а затем представить его России.