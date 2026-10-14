Песков: Европа может саботировать инициативы США по урегулированию на Украине Москва не исключает саботажа мирных инициатив США со стороны Европы

Москва14 окт Вести.В Кремле не исключают того, что европейские страны могут саботировать американские мирные инициативы по украинскому конфликту. В частности, они могут использовать замороженные российские активы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Возможен ли саботаж со стороны европейцев? Да, возможен. Есть ли в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются? Да, есть, очевидно сказал он

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва в любом случае будет добиваться возвращения активов РФ. Речь идет в том числе о готовности к судебным разбирательствам и преследованиям.

Соединенные Штаты... прикладывают усилия, для того чтобы способствовать выводу на мирные рельсы урегулирования кризиса вокруг Украины. Европейцы работают в другом ключе, они делают все, чтобы эта война продолжалась подчеркнул Песков

Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия не сможет вернуть замороженные на Западе активы.