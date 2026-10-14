Москва14 октВести.В Кремле не исключают того, что европейские страны могут саботировать американские мирные инициативы по украинскому конфликту. В частности, они могут использовать замороженные российские активы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Возможен ли саботаж со стороны европейцев? Да, возможен. Есть ли в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются? Да, есть, очевидносказал он
Официальный представитель Кремля добавил, что Москва в любом случае будет добиваться возвращения активов РФ. Речь идет в том числе о готовности к судебным разбирательствам и преследованиям.
Соединенные Штаты... прикладывают усилия, для того чтобы способствовать выводу на мирные рельсы урегулирования кризиса вокруг Украины. Европейцы работают в другом ключе, они делают все, чтобы эта война продолжаласьподчеркнул Песков
Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия не сможет вернуть замороженные на Западе активы.