Москва15 апр Вести.В ситуации с Ираном были стерты многие "красные линии", недопустимо убивать руководителей других государств. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал в интервью India Today.

Многие "красные линии", к сожалению, стерты. Одна страна не должна убивать лидера другой страны. Одна страна не должна бомбить другую. Это действия, противоречащие международному праву сказал пресс-секретарь президента

Песков подчеркнул, что международное право нельзя игнорировать и откладывать в сторону, также нельзя пренебрегать этим правом.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля с ударов по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Власти США объяснили начало атаки якобы ракетной и ядерной угрозами со стороны Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько других ключевых представителей высшего руководства страны.

В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по объектам на территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В начале марта Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Моджтабу Хаменеи.