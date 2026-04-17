Петренко сообщила о задержании на Запорожье экс-боевика "Правого сектора" На Запорожье арестован боевик, воевавший против ополченцев ДНР

Москва17 апр Вести.В Запорожской области задержан и арестован Игорь Рожко – бывший участник организации "Правый сектор" (организация признана террористической и запрещена в РФ), принимавший участие в боевых действиях против ополченцев ДНР. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе расследования уголовного дела в отношении украинских националистов на территории Запорожской области было установлено, что он обучался террористической деятельности в полевом лагере в Черниговской области, а с августа 2014 по февраль 2016 года принимал участие в боевых и разведывательных действиях против представителей ополчения ДНР в должности стрелка 5 отдельного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора".

После вхождения Запорожской области в состав России Рожко получил российское гражданство и под видом мирного жителя проживал в Токмаке. Там его и задержали.

В ходе обыска по месту его жительства обнаружены предметы с символикой "Правого сектора", сообщила представитель СК РФ. Фигурант признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме и заключен под стражу.