Певец из Шотландии раскритиковал ЛГБТ-пропаганду в современном искусстве Запада Оперный певец из Шотландии раскритиковал ЛГБТ-пропаганду в театрах Запада

Москва15 апр Вести.Оперный певец Джон Памфри, эмигрировавший в Россию из Шотландии, в беседе с ИС "Вести" раскритиковал ЛГБТ-пропаганду (ЛГБТ – запрещенное в России экстремистское движение) в театральном искусстве на Западе.

Джон был солистом труппы Государственного театра Нюрнберга и выступал как приглашенный солист в ведущих оперных театрах Европы. В ноябре 2024 года он дебютировал на сцене Петрозаводска, исполнив партию Нормана в опере "Лючия ди Ламмермур".

Артист объяснил одну из причин переезда в Россию.

Я люблю Францию, Бельгию, Германию и, естественно, люблю свою собственную страну - и Шотландию, и Великобританию. Но в последние годы отмечаются некоторые, если можно откровенно говорить, движения ЛГБТ, и все это очень сильно меняется на Западе. И, честно говоря, мне кажется, скорее в негативную сторону рассказал Джон

По его словам, постановка "Лючии ди Ламмермур" отошла от традиционной трактовки, продвигая нетрадиционные ценности.

Пришла режиссер, итальянка, и сказала: "У нас будет не "Лючия ди Ламмермур", а "Лючио ди Ламмермур". То есть главная героиня - дама - стала мужчиной. И там тоже есть брак, естественно, тогда получается брак однополый, и такая, по сути, пропаганда добавил певец

Артист впервые побывал в России в 1990‑х годах, когда ему было около 17 лет. Его ранние представления о стране основывались на распространенных стереотипах: баня с веником, сбор грибов в лесу, любовь к водке. Об этом Джон вспоминает со смехом.