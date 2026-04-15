Шотландцы и американец, живущие в Карелии, рассказали о стереотипах о России Эмигранты из Шотландии и США рассказали о ложных стереотипах о России

Москва15 апр Вести.Эмигранты из Шотландии и США рассказали ИС "Вести", какие распространенные стереотипы о России оказались ошибочными.

Уроженец штата Орегон Зак Девид Джастин живет в карельском городе Сортавала. В этом регионе родилась его бабушка, эмигрировавшая в Америку. Зак работает IT-специалистом и строит дом вместе со своей невестой Татьяной. С ней он познакомился в компьютерной игре в 2024 году, а впервые они увиделись лично спустя год в Петербурге.

Американец признался, что ожидал от России значительного отставания от США в технологическом плане, но такое мнение было ошибочным.

Но на деле она опережает Америку. Например, использование телефона для всего подряд. Во многих других странах так делают. Я видел это в Азии, но в Америке телефон — это скорее аксессуар, он не привязан к вам. У людей там обычно несколько телефонов, а здесь, в России, как правило, один. И если с ним что-то происходит, это становится целой проблемой, нужно все исправлять. В Америке, если вы потеряли телефон или что-то пошло не так, вы просто получаете новый номер поделился Зак

Оперный певец Джон Памфри был солистом труппы в Государственном театре Нюрнберга. Он выступал как приглашенный солист в лучших оперных театрах Европы, а в ноябре 2024 года дебютировал на Петрозаводской сцене, исполнив партию Нормана в опере "Лючия ди Ламмермур".

Первый раз артист посетил Россию еще в 1990-х годах.

Мне тогда было где-то 17 лет, и идеи о России разные были. Что-то я почерпнул из школьных книг, учебников: там научили, что русские парятся веником в банях и еще собирают грибы в лесу… И, конечно, все знают, что русские пьют водку, любят водку смеется Джон

Шотландец Бен Ирвин Джеймс первый раз приехал в Петрозаводск еще в 2014 году. Сюда он приехал, чтобы освоить русский язык и познакомиться с культурой страны. Здесь он познакомился со своей будущей супругой. Татьяна работала преподавателем английского языка. Сейчас мужчина пишет детективы на английском, а жена занимается их переводом. По словам супруги, его работы — хороший материал для чеховских пьес.

Стереотипы, которые оказались ложными. Это то, что русские очень агрессивны, русские очень сердиты, русские никогда не бывают счастливы. Очевидно, я приехал в Россию и понял, что это не так. Также, когда мы приезжаем в Россию, из-за стереотипов ожидаем увидеть повсюду медведей улыбается Бен

С лета 2024 года в Россию переехали 1,5 тысячи иностранцев из западных стран — лидерами стали латыши, немцы и американцы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.