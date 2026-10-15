Почти половина строящегося жилья в старой Москве рискует остаться непроданной Лобжанидзе: Москва рискует столкнуться с большим объемом непроданных новостроек

Москва15 окт Вести.В старых границах Москвы может сформироваться значительный объем нераспроданных квартир в новостройках после ввода домов в эксплуатацию, заявил директор системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ.

Сейчас достаточно большой объем риска собирает в себе старая Москва. 45% из общего объема стройки в 11 миллионов квадратных метров, из корпусов, которые сейчас продаются и находятся на этапе строительства в столице, к моменту ввода в эксплуатацию, если не увеличатся текущие темпы продаж, столкнутся с остатками сказал он

Лобжанидзе отметил, что для продажи оставшегося жилья после ввода объектов в эксплуатацию может потребоваться более двух лет.

В Новой Москве ситуация выглядит менее напряженной: из 2,4 млн кв. м строящегося жилья к моменту сдачи домов непроданными могут остаться около 23%.

В Московской области, где сейчас возводят 5,8 млн кв. м жилья, доля квартир, которые рискуют не найти покупателей к моменту ввода новостроек в эксплуатацию, может составить 41%, добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как и где проверить застройщика жилья в новостройке.