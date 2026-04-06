Москва6 апр Вести.Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку нефти после серии атак украинскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным журналистов, судно Jewel начало принимать партию сырья в субботу. По состоянию на утро понедельника, как уточняется, танкер может отправляться, при этом пункт его назначения к настоящему моменту не выставлен.

29 марта стало известно, что пожар в порту Усть-Луга после атаки украинских дронов удалось локализовать. Как отметил военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок, удары по объектам на Украине необходимо нарастить из-за ситуации с портом Усть-Луга.