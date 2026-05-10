Москва10 маяВести.Вступившие в силу судебные решения мировых судов и апелляционные акту районных инстанций с 10 мая будут пересматривать на кассационные суды общей юрисдикции, которых всего 9 по стране, а верховные суды республик, краевые, областные и равные им, сообщило РИА Новости со ссылкой на пакет поправок к соответствующим законопроектам.
… реализация закона повысит уровень доступности правосудия для граждан, которые смогут лично принимать участие в заседании суда кассационной инстанции, расположенного в административном центре субъекта РФ, то есть в том же регионе, где проживают участники процесса, позволит сократить судебные издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку судей кассационных судов общей юрисдикцииотметили в агентстве
Возможность дальнейшего обжалования решений региональных судов в Верховном Суде РФ у участников процесса сохраняется.