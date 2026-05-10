Порядок пересмотра решений мировых судов в кассации поменяется 10 мая Решения мировых судов будут пересматривать в кассации того же субъекта России

Москва10 мая Вести.Вступившие в силу судебные решения мировых судов и апелляционные акту районных инстанций с 10 мая будут пересматривать на кассационные суды общей юрисдикции, которых всего 9 по стране, а верховные суды республик, краевые, областные и равные им, сообщило РИА Новости со ссылкой на пакет поправок к соответствующим законопроектам.

… реализация закона повысит уровень доступности правосудия для граждан, которые смогут лично принимать участие в заседании суда кассационной инстанции, расположенного в административном центре субъекта РФ, то есть в том же регионе, где проживают участники процесса, позволит сократить судебные издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку судей кассационных судов общей юрисдикции отметили в агентстве

Возможность дальнейшего обжалования решений региональных судов в Верховном Суде РФ у участников процесса сохраняется.