Пропавший в Екатеринбурге 4-летний мальчик нашелся спящим в диване

Москва17 мая Вести.В Екатеринбурге родители и волонтеры несколько часов искали четырехлетнего мальчика, который решил поиграть в прятки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая. Родители 4‑летнего Кирилла думали, что их сын гуляет во дворе. В какое-то время они потеряли его из виду и забили тревогу. К поискам подключили полицию и волонтеров.

Спустя три часа Кирилл нашелся… дома в диване сказано в публикации

Позже выяснилось, что малыш просто решил поиграть и забрался в диван, но ему надоело ждать в засаде и он уснул.