Появились подробности перехода российского военного на сторону ВСУ "Царьград": российского перебежчика Климова могли ликвидировать на линии фронта

Москва22 апр Вести.Артем Климов, перешедший на сторону Вооруженных сил Украины, мог быть ликвидирован при переходе линии фронта. Об этом говорится в материале "Царьграда".

По информации издания, российский военный только со второй попытки сумел перейти на украинскую сторону. При этом Климова мог ликвидировать представитель "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ).

Разведчики забирают, и там стоит азовец: "Даю 20 тысяч гривен и "обнуляю" его прямо здесь" цитирует Климова "Царьград" со ссылкой на украинских блогеров

Впервые сообщения о переходе российского военного появились 21 апреля. В интервью украинским блогерам Климов признался в предательстве.