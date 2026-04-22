Москва22 апрВести.Артем Климов, перешедший на сторону Вооруженных сил Украины, мог быть ликвидирован при переходе линии фронта. Об этом говорится в материале "Царьграда".
По информации издания, российский военный только со второй попытки сумел перейти на украинскую сторону. При этом Климова мог ликвидировать представитель "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ).
Разведчики забирают, и там стоит азовец: "Даю 20 тысяч гривен и "обнуляю" его прямо здесь"цитирует Климова "Царьград" со ссылкой на украинских блогеров
Впервые сообщения о переходе российского военного появились 21 апреля. В интервью украинским блогерам Климов признался в предательстве.