Сразу два пожара ликвидированы на северо-востоке Москвы

Пожарные потушили два возгорания на северо-востоке Москвы Сразу два пожара ликвидированы на северо-востоке Москвы

Москва18 окт Вести.Сразу два пожара ликвидированы 18 октября в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Возгорания возникли в многоэтажных жилых домах улицах Ротерта и Федоскинской. В квартирах горели личные вещи и мебель.

На места происшествий были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты АСО №3 и ПСО №246 столичного Пожарно-спасательного центра говорится в публикации

Прибывшие пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пожар на улице Ротерта был ликвидирован в 17.51, на Федоскинской – в 17.31.