Москва18 октВести.Сразу два пожара ликвидированы 18 октября в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Возгорания возникли в многоэтажных жилых домах улицах Ротерта и Федоскинской. В квартирах горели личные вещи и мебель.
На места происшествий были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты АСО №3 и ПСО №246 столичного Пожарно-спасательного центраговорится в публикации
Прибывшие пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пожар на улице Ротерта был ликвидирован в 17.51, на Федоскинской – в 17.31.