Правительство ЯНАО сообщает о беспилотной опасности в регионе На Ямале объявили беспилотную опасность

Москва20 сен Вести.Опасность беспилотных летательных аппаратов объявлена на Ямале, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Уведомление об этом было опубликовано в MAX в воскресенье, 20 сентября, в 13.45 по московскому времени.

На Ямале объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112 говорится в публикации

Кроме того, по данным Росавиации, на Ямале по соображениям безопасности закрыли аэропорты.