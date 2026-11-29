Пострадавших при пожаре в посольстве Турции в Москве нет

При пожаре в посольстве Турции в Москве никто не пострадал Пострадавших при пожаре в посольстве Турции в Москве нет

Москва29 ноя Вести.По предварительным данным, никто не пострадал при пожаре на территории посольства Турции в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Предварительно, пострадавших в результате пожара в здании посольства нет, обстоятельства возгорания уточняются пояснил собеседник агентства

Возгорание произошло в здании дипмиссии в 7-м Ростовском переулке в Хамовниках. Пламя занялось на втором этаже – там находятся квартиры для сотрудников посольства. Более 20 человек были эвакуированы.

Площадь возгорания составила 1 кв. м, в настоящее время оно ликвидировано.