Москва29 нояВести.Пожар в посольстве Турции в Москве мог вспыхнуть из-за неисправности в электрооборудовании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Предварительная причина пожара - неисправность в электрооборудованиисказал собеседник агентства
Он также добавил, что точная причина инцидента будет установлена после окончания работы пожарно-технической лаборатории.
Пожар в посольстве Турции произошел вечером 29 ноября. Площадь возгорания составила 1 кв.м., возникло оно на втором этаже здания, где располагаются квартиры сотрудников.
В целях безопасности были эвакуированы более 20 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.