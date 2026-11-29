Названа вероятная причина пожара в посольстве Турции в Москве Причиной пожара в посольстве Турции могла стать поломка электрооборудования

Москва29 ноя Вести.Пожар в посольстве Турции в Москве мог вспыхнуть из-за неисправности в электрооборудовании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Предварительная причина пожара - неисправность в электрооборудовании сказал собеседник агентства

Он также добавил, что точная причина инцидента будет установлена после окончания работы пожарно-технической лаборатории.

Пожар в посольстве Турции произошел вечером 29 ноября. Площадь возгорания составила 1 кв.м., возникло оно на втором этаже здания, где располагаются квартиры сотрудников.

В целях безопасности были эвакуированы более 20 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.