Приморец обвиняется в мошенничестве на 7,5 млн рублей под видом экспорта ореха Прокуратура Приморья контролирует расследование дела о крупном мошенничестве

Москва21 апр Вести.Прокуратура Приморья контролирует расследование уголовного дела о мошенничестве на 7,5 млн рублей под видом экспорта кедрового ореха, сообщается в MAX-канале регионального надзорного ведомства.

По данным следствия, в 2024–2025 годах житель поселка Кавалерово под предлогом экспорта кедрового ореха получил от иностранца 7,5 миллионов рублей. Обвиняемый создавал видимость реализации товара и подготовки фитосанитарных и таможенных документов.

Расследование уголовного дела о мошенничество в особо крупном размере находятся на контроле прокуратуры отмечается в сообщении

Суд избрал 47-летнему фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура обжалует данное решение, настаивая на заключении обвиняемого под стражу.