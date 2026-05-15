Проезд от столицы Камчатки к совхозу Петропавловский закрыт для большегрузов Трасса Петропавловск-Камчатский - совхоз Петропавловский закрыта для грузовиков

Москва15 мая Вести.Проезд по участку трассы Петропавловск-Камчатский - подъезд к совхозу Петропавловский закрыт для большегрузов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Ограничение движения введено для грузовых транспортных средств, общая фактическая масса которых более 3,5 тонн, на участке с 0 по 5 километр автодороги Петропавловск-Камчатский - подъезд к совхозу Петропавловский отметили в пресс-службе

Ограничения ввели для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушений дорожного полотна.