Россиянин добрался до Дубая на старых "Жигулях" за 57 тысяч рублей

Путешественник из Ставрополья добрался до Дубая на "Жигулях" за два месяца Россиянин добрался до Дубая на старых "Жигулях" за 57 тысяч рублей

Москва9 июн Вести.Житель Ставропольского края Иван Кочетков преодолел путь до Дубая на отечественных "Жигулях". Машина обошлась ему всего в 57 тысяч рублей, а путешествие растянулось почти на два месяца. Маршрут пролегал через несколько стран Ближнего Востока. Об этом Кочетков он рассказал телеканалу 360.ru.

Почему именно Дубай? Почему именно "Жигули"? Это самая дешевая машина, которую я купил за 57 тысяч рублей, и один из самых дорогих городов мира цитирует Ивана Кочеткова 360.ru

Вместо того чтобы платить за дорогой международный автопаспорт, россиянин решил оформлять временный ввоз машины прямо на границе каждой страны.

В пути возник ряд трудностей. На границе с Грузией таможенников заинтересовала машина Кочеткова, расписанная пожеланиями друзей - надписи и наклейки пришлось удалить. Тяжелее всего было в Ираке: из-за жары и усталости мужчина потерял сознание. "Жигули" же не получили серьезных поломок.

Эта машина непредсказуемая. Каждый новый звук заставлял переживать, что она может сломаться признался путешественник

Финальной точкой стал Дубай. Самым ярким моментом Иван назвал рассвет у небоскреба Бурдж-Халифа - он несколько часов любовался видом и делился впечатлениями с родными. Сейчас путешественник отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и уже думает о новых приключениях.