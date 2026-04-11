Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака

Москва11 апр Вести.Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал избранному президенту успехов на этом посту.

Уважаемый господин Амиди, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак говорится в телеграмме

По словам Путина, он рассчитывает, что деятельность Амиди на посту президента будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Ираком.

Совет представителей Ирака ранее избрал президентом страны члена Патриотического союза Курдистана Низара Амеди. Как уточнялось, он набрал 227 голосов.