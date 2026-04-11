Москва11 апр Вести.Совет представителей (парламент) Ирака избрал президентом страны представителя Патриотического союза Курдистана Низара Амиди. Об этом сообщило иракское агентство INA.

Уточняется, что Амиди набрал 227 голосов.

Совет представителей избрал Низара Мухаммеда Саида Амиди президентом Иракской Республики говорится в заявлении

По данным журналистов, ближайший соперник избранного президента Мутанна Амин Надер получи 15 голосов.

Ранее стало известно, что действующий президент Ирака Абдул Латиф Рашид объявил о своем отказе от участия в выборах.