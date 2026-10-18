Путин проведет ряд международных контактов и совещание Совбеза на новой неделе

Путин проведет ряд международных контактов и совещание с членами Совбеза Путин проведет ряд международных контактов и совещание Совбеза на новой неделе

Москва18 окт Вести.Президент России Владимир Путин проведет ряд международных контактов на грядущей неделе. О этом сообщил журналист Павел Зарубин для ИС "Вести".

Кроме того, глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности. На предстоящей неделе российский лидер также вручит знамя Федеральной таможенной службе (ФТС), ведомству исполняется 35 лет.

На исходе текущей рабочей недели Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова о последних успехах военных на фронтах СВО.