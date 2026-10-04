Москва4 октВести.В ночь на 4 октября в Майкопе и пригороде расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 28 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Марат Кумприлов в мессенджере MAX.
Минувшей ночью в Майкопе и пригороде была отражена атака вражеских БПЛА – силами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотниковнаписал Марат Кумпилов
Информации о пострадавших не поступало.
В нескольких частных домах повреждены крыши и окна. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил глава республики.