ПВО за ночь уничтожила 28 украинских дронов над Майкопом и пригородом

Ночью силы ПВО сбили 28 беспилотников над Майкопом и пригородом ПВО за ночь уничтожила 28 украинских дронов над Майкопом и пригородом

Москва4 окт Вести.В ночь на 4 октября в Майкопе и пригороде расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 28 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Марат Кумприлов в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в Майкопе и пригороде была отражена атака вражеских БПЛА – силами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотников написал Марат Кумпилов

Информации о пострадавших не поступало.

В нескольких частных домах повреждены крыши и окна. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил глава республики.