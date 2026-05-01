Москва1 маяВести.Пять человек, из которых четыре – учащиеся, получили ножевые ранения при нападении на школу города Такома в американском штате Вашингтон, сообщает телеканал АВС со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, четырех школьников и охранника порезал ножом один из учеников. Пострадавшие были доставлены в больницу экстренными службами.
Отмечается, что полиция задержала нападавшего, сейчас он также госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое подросток пытался пронести в школу нож. Была организована проверка.