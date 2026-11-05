Москва5 ноя Вести.Ракетная опасность объявлена на всей территории Ростовской области. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Ракетная опасность … Если вы на улице или в помещении, покиньте открытые участки, спуститесь в ближайшее укрытие, подземный переход или паркинг, если вы в транспорте покиньте его и найдите укрытие