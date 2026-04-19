"Реал Сосьедад" без россиянина Захаряна в составе стал обладателем Кубка Испании

Москва19 апр Вести.Футбольный клуб "Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании, на финальную игру на поле не вышел российский полузащитник Арсен Захарян.

В решающем матче команда из Сан-Себастьяна встретилась с мадридским "Атлетико". Основное время завершилось вничью — 2:2.

Первый гол на первой минуте забил полузащитник "Сосьедада" Андер Барренечеа. "Атлетико" сравнял счет в середине первого тайма благодаря нападающему Адемоле Лукману.

В компенсированное время первой половины матча "Реал Сосьедад" вновь вышел вперед — пенальти реализовал капитан команды Микель Ойарсабаль. Однако на 83-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил второй гол за "Атлетико", после чего матч перешел в серию пенальти.

Решающий удар с 11-метровой отметки выполнил защитник Айен Муньос, что принесло его команде победу — 4:3.

Трофей стал для "Реал Сосьедад" четвертым в истории Кубка Испании. В последний раз клуб из Сан-Себастьяна выигрывал этот турнир в 2021 году, когда в финале обыграл "Атлетик" из Бильбао.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитников Арсена Захаряна и Алексея Миранчука в состав национальной команды на мартовский сбор.