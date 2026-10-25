Москва25 октВести.Режим авиационной опасности ввели в Ставропольском крае, Дагестане, Астраханской области, Кабардино-Балкарии и ряде муниципалитетов Краснодарского края. Об этом сообщили региональные власти.
На территории Ставропольского края объявлена авиационная опасность. Следите за передаваемыми сообщенияминаписал глава региона
Аналогичное заявление сделал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, а также региональные управления МЧС по Дагестану и Астраханской области.
В Краснодарском крае беспилотную опасность объявили в Туапсинском муниципальном округе, Сочи, Геленджике и Мостовском районе.