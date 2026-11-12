Режим беспилотной опасности отменен в Новосибирской области Травников: в Новосибирской области отменен режим беспилотной опасности

Москва12 ноя Вести.Режим беспилотной опасности отменен на территории Новосибирской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников.

В результате наблюдений в воздушном пространстве нашего региона неопознанных летательных аппаратов не обнаружено. Режим беспилотной опасности отменен. Никаких угроз нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время руководитель Новосибирской области предупредил об опасности в случае обнаружения на земле или зданиях объектов, похожих на беспилотники или их обломки, и призвал сообщать о подобных находках по единому телефону экстренных служб 112.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Новосибирской области вечером 11 ноября. Травников уточнил, что уведомления о воздушной угрозе направлялись преимущественно жителям западных районов области.