Режим опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области В Ивановской области объявлена опасность атаки БПЛА

Москва8 июл Вести.На территории Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на оперативный штаб.

Предупреждение было опубликовано в канале правительства Ивановской области в MAX в 16.29 московского времени в среду, 8 июля.

В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие говорится в публикации

Отмечается, что сотрудники уполномоченных служб отслеживают оперативную обстановку, жителей просят сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями.