Москва3 июлВести.В аэропорту Череповца введены ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, рещение принято в целях безопасности.
Аэропорт ЧЕРЕПОВЕЦ принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 3 июля Росавиация в целях безопасности полностью запретила полеты в аэропорту Ярославля.