Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Череповца Аэропорт Череповца начал ограниченно принимать и отправлять самолеты

Москва3 июл Вести.В аэропорту Череповца введены ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, рещение принято в целях безопасности.

Аэропорт ЧЕРЕПОВЕЦ принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 3 июля Росавиация в целях безопасности полностью запретила полеты в аэропорту Ярославля.