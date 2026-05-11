Росреестр: на Чукотке протекают реки с одними из самых длинных названий в стране

Росреестр назвал реки с самыми длинными названиями в России - обе на Чукотке Росреестр: на Чукотке протекают реки с одними из самых длинных названий в стране

Москва11 мая Вести.Две реки на Чукотке – Мэльхэнанвенанхытбельхын и Чирынайэнничкиваамкай – вошли в число гидронимов с самыми длинными названиями в России. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на информацию из Государственного каталога географических названий.

Мэльхэнанвенанхытбельхын из 24 символов - одна из рек с самым длинным названием в России без пробелов и дефисов цитирует пресс-службу Росреестра агентство ТАСС

Вторая река – Чирынайэнничкиваамкай – насчитывает 21 символ. В пресс-службе отметили, что название этой реки, подобно многим другим в Чукотском автономном округе, имеет корни в языках коренных народов.

Ранее сообщалось, что поселок опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции (название из 63 символов) стал рекордсменом по длине среди всех географических объектов на территории Российской Федерации.