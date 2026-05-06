Иран получил от РФ более 325 тонн медикаментов с начала конфликта с США

Россия передала Ирану 325 тонн лекарств с начала конфликта на Ближнем Востоке Иран получил от РФ более 325 тонн медикаментов с начала конфликта с США

Москва6 мая Вести.Иран получил от России более 325 тонн медикаментов за время боевых действий с США и Израилем, сообщил журналистам глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Также он сообщил, что гуманитарную помощь Ирану предоставляли Турция и Ирак, передает агентство ТАСС.

Россия в координации с нашим послом в Москве доставила более 325 тонн лекарств наземным путем, которые сразу же были распределены между медицинскими учреждениями сказал Коливанд

В марте Коливанд заявлял, что Россия передала Ирану 330 тонн гуманитарной помощи на фоне агрессии США и Израиля против Исламской Республики.