Москва6 маяВести.Иран получил от России более 325 тонн медикаментов за время боевых действий с США и Израилем, сообщил журналистам глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Также он сообщил, что гуманитарную помощь Ирану предоставляли Турция и Ирак, передает агентство ТАСС.
Россия в координации с нашим послом в Москве доставила более 325 тонн лекарств наземным путем, которые сразу же были распределены между медицинскими учреждениямисказал Коливанд
В марте Коливанд заявлял, что Россия передала Ирану 330 тонн гуманитарной помощи на фоне агрессии США и Израиля против Исламской Республики.