Москва20 апр Вести.Глава Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай освобожден от занимаемой должности. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По его словам, соответствующее решение принял работодатель

Да, это так. Это решение работодателя. Я думаю, что комментировать решение работодателя я на данном случае не уполномочен и не считаю возможным это делать приводит агентство слова своего собеседника

Шалай поблагодарил министерство культуры за проделанную совместную работу, а также отметил, что продолжит развивать музеи.

Музей-заповедник основан в 1884 году как музей Общества изучения Амурского края. Носит имя офицера, путешественника, географа, этнографа и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Учреждение является одним из ведущих музеев Дальнего Востока. Шалай возглавлял его 10 лет.