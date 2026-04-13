Более 16,3 млн рублей в доход РФ взыскали с челябинского депутата Галкина

Москва13 апр Вести.Суд взыскал с челябинского депутата Александра Галкина и соответчицы по делу Инны Мирошкиной свыше 16,3 млн в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Челябинской области.

Эта сумма эквивалентна стоимости имущества, приобретение которого законным путем не смогли доказать ответчики. Ранее агентство уточняло, что речь идет о квартире в Москве.

Решением Центрального районного суда Челябинска … взыскана в солидарном порядке с Галкина Александра Николаевича, Мирошкиной Инны Геннадьевны в доход Российской Федерации денежная сумма … в размере 16 388 486 рублей сказано в сообщении

Истцами по иску выступили прокурор города Челябинска, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в городе Москве.