С экс-депутата Волгоградской облдумы Короткова взыскано 164 млн руб. Суд Волгограда обратил в пользу государства 164 млн руб. экс-депутата Короткова

Москва19 июн Вести.Суд в Волгоградской области обратил в пользу государства 164 миллиона рублей с бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно информации источника, эти деньги были заработаны незаконным путем. Сведения о законности их получения отсутствуют.

Решением Кировского районного суда г. Волгограда от 5 мая 2026 года с Короткова С. В. в доход Российской Федерации взыскано 164 830 166 рублей сказано в MAX

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Впрочем, пока оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.