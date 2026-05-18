"Ведомости": с начала 2026 г. Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на ракетах

Москва18 мая Вести.С начала этого года Роскосмос разместил шесть рекламных наклеек на ракетах космического назначения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова представителя этой госкорпорации.

В публикации отмечается, что четыре из них – интеграции банка ПСБ, сети ресторанов "Кофемания", радиохолдинга "Русская медиагруппа" и Олимпийского комитета России. Также были размещены две социальные рекламы, которые представляла собой символику к 65-летию полета первого человека в космос.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что с начала 2026 года было проведено четыре пуска ракет космического назначения с космодрома "Байконур".

Как отмечают "Ведомости", пакет законодательных поправок, давший возможность Роскосмосу размещать рекламу на ракетах и объектах космической собственности, вступил в силу с 1 января 2026 года. Расценки на подобную кампанию высчитываются по специальной формуле, утвержденной правительством. Основана она на базовой расчетной единице, которую для размещения определяет Роскосмос. На конечную стоимость также влияют площадь рекламы и внешней поверхности космического объекта, используемой для ее размещения, а также время проведения кампании.

В публикации подчеркивается, что для просветительской, исследовательской, научной и популяризирующей космическую деятельность социальной рекламы различных уровней органов власти, подведомственных им учреждений и госкорпораций базовая ставка равна нулю. Это значит, что для них размещение проводится бесплатно.

В пояснительной записке к указанному пакету поправок, когда он проходил чтения в Госдуме, отмечалось, что потенциальный годовой доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн руб., а от размещений на объектах космической инфраструктуры – до 5 млн руб. пишут "Ведомости"

Финрезультаты Роскосмос не разглашает.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов рассказал ИС "Вести", что привлечение инвестиций является главной задачей космической отрасли. Он отметил, что проекты с внебюджетными деньгами уже успешно реализуются. В частности, состоялся запуск первого блока для широкополосного доступа в интернет.