Москва22 июнВести.Число беспилотных летательных аппаратов, сбитых с начала суток 22 июня на подлете к Москве, выросло до 74, следует из данных, опубликованных в мессенджере MAX мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Последняя информации о перехвате БПЛА была опубликована столичным градоначальником в 9.17 по московскому времени в понедельник.
Уничтожены четыре вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево введены ограничения на работу.