Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 74

С начала суток 22 июня на подлете к Москве сбили 74 БПЛА Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 74

Москва22 июн Вести.Число беспилотных летательных аппаратов, сбитых с начала суток 22 июня на подлете к Москве, выросло до 74, следует из данных, опубликованных в мессенджере MAX мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Последняя информации о перехвате БПЛА была опубликована столичным градоначальником в 9.17 по московскому времени в понедельник.

Уничтожены четыре вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево введены ограничения на работу.