Количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 29

С начала суток 10 июня на подлете к Москве сбиты 29 беспилотников Количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 29

Москва10 июн Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о перехвате еще двух беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении столицы.

В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Отражена атака двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков говорится в заявлении столичного градоначальника

По данным Сергея Собянина, с начала текущих суток в среду, 10 июня, ПВО сбила на подлете к Москве уже 29 неприятельских беспилотников.