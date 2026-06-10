Москва10 июнВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о перехвате еще двух беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении столицы.
В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
Отражена атака двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковговорится в заявлении столичного градоначальника
По данным Сергея Собянина, с начала текущих суток в среду, 10 июня, ПВО сбила на подлете к Москве уже 29 неприятельских беспилотников.