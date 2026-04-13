Москва13 апрВести.В двух учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области запустили автономного робота-патрульного, сообщает региональный главк ФСИН России.
Робот, оснащенный самыми современными средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики, способен патрулировать определенную территорию, фиксировать нарушения и передавать данные о них, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.
отмечается в публикации ведомства в соцсети "ВКонтакте"
Робот способен приспосабливаться к меняющимся условиям эксплуатации и интегрироваться с уже действующими системами безопасности, добавили в ведомстве.