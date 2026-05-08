Москва8 маяВести.Прямое скоростное пригородное сообщение было запущено 8 мая между Самарской, Оренбургской областями и Башкирией – в свой первый рейс отправилась "Ласточка" Самара – Уфа, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Отмечается, что три региона связаны инновационным подвижным составом в формате дневного экспресса.
Такой формат идеально подходит для туристических и деловых поездок. Просторные салоны, бесшумный климат-контроль, удобные кресла, плавность хода, высокая скорость и панорамные окна – все это наша забота о пассажиресказал начальник КБШЖД Вячеслав Дмитриев
Маршрут предусматривает девять остановок. Общий охват населения, которое получает удобную транспортную связь, составляет более 2,3 миллиона человек.